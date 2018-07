Cremona, furgone pirata investe un ciclista e fugge: ferito grave

E' ricoverato agli Spedali civili di Brescia per i traumi riportati, un uomo di 35 anni di Crema (Cremona), investito in bicicletta a Covo, lungo la provinciale 102. L'autista del furgone che lo ha travolto non si è fermato. Sulle sue tracce c'è la polizia locale di Romano di Lombardia, i cui agenti hanno effettuato i rilievi. L'uomo al volante rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente.