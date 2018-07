Credono sia un ladro, marocchino muore dopo inseguimento in auto ad Aprilia

All'1:40 di notte, in una strada chiusa, alcuni condomini si insospettiscono all'arrivo di una Renault Megane con targa straniera. I residenti si accorgono dell'ingresso dell'auto: la vettura appena arrivata, allora, fa retromarcia e scappa sgommando. Non è chiaro se gli abitanti dei palazzi abbiano organizzato una sorta di ronda, dopo alcuni furti avvenuti in passato, ma gli investigatori tendono ad escluderlo perché sul posto ci sono anche bambini. Tre persone decidono di salire su un'altra macchina dando il via a un inseguimento, sulla Nettunese, della durata di circa 5-6 minuti.



L'inseguimento - L'auto inseguita perde il controllo e va a sbattere contro un muretto a lato della carreggiata. Il conducente scappa e il passeggero fa in tempo a scendere, ma poi viene affrontato e aggredito da due dei tre occupanti dell'altro veicolo. Volano calci e pugni ma si deve aspettare l'autopsia per stabilire se le lesioni mortali siano state provocate dall'incidente o dalle percosse. Sulla Megane sono stati trovati degli attrezzi da scasso. Quel che è certo, da quanto emerso dalla visione dei filmati delle telecamere, è che la macchina straniera non è stata speronata e fatta finire fuori strada da quella degli inseguitori.