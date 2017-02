Crac Riva, il gup di Milano respinge il patteggiamento: "Pene incongrue"

Il giudice: "Troppo pochi 1,3 miliardi da restituire" - Il giudice Maria Vicidomini ha ritenuto non solo incongrue le pene concordate, ma ha bocciato anche la cifra che la famiglia proprietaria del gruppo intende restituire di un miliardo e 330 milioni di euro. Tale somma è infatti stata considerata "troppo bassa". Tra i motivi del rigetto c'è anche il fatto che questi soldi erano stati sequestrati in riferimento al reato di riciclaggio allora contestato e non ai reati di cui i Riva rispondono nel procedimento in questione. Non è escluso che si possa arrivare a un nuovo accordo tra magistrati e difensori.



Le richieste di patteggiamento - L'86enne Adriano Riva, cittadino canadese residente in Svizzera, è stato accusato di bancarotta, truffa ai danni dello Stato e trasferimento fittizio di valori. Si era accordato con i magistrati per scontare una pena pari a 2 anni e mezzo di carcere. Suo nipote, Fabio, accusato "soltanto" del reato di bancarotta, aveva invece proposto un patteggiamento della pena compresa tra i 4 e i 5 anni di reclusione, in continuazione con una condanna già diventata definitiva. L'altro nipote di Adriano, Nicola (pure lui indagato per bancarotta) puntava invece a patteggiare una pena inferiore ai due anni di carcere.