Costa Concordia, Schettino: "Il naufragio è stata colpa del team di plancia"

12:01 - "La colpa è stata tutta del team di plancia. Se salivo io sul ponte e loro scendevano tutti, era meglio". Il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, ha sbottato così in aula, interrogato dall'avvocato di parte civile Alessandra Guarini, che tutela alcuni naufraghi. Le accuse di Schettino erano rivolte agli ufficiali di guardia, a cui aveva affidato la rotta verso il Giglio prima del naufragio.

"Non è possibile che degli ufficiali non manifestino al comandante che si andava su uno scoglio", ha quindi aggiunto Schettino, alzando ancora ulteriormente la voce e quasi perdendo la calma mantenuta finora nelle varie udienze in cui è stato interrogato.



Schettino: "Dall'Ottocento le cose sono cambiate" - "Ho sempre detto che il comandante è responsabile, ma è anche vero che dall'Ottocento le regole sono cambiate, bisogna estendere il concetto" di navigazione e governo delle navi "all'organizzazione": questa una delle prime risposte date da Francesco Schettino alle parti civili.



Schettino: "Io solo dopo Dio? La mia frase strumentalizzata" - "Quando ho detto che la figura del comandante su una nave è dopo di Dio, non è riferita a me, ma alla figura, in generale, del comandante di una nave. E' stata strumentalizzata - ha spiegato Schettino -. E non capisco perché in 8.000 km di costa" (quelle dell'Italia) "non la si conosca. Questa è un'espressione marinaresca conosciuta dovunque, dai francesi, dagli inglesi...".