Cosenza, corruzione e turbativa d'asta: tre arresti a Paola

In corso un'operazione della guardia di finanza di Scalea per reati contro la pubblica amministrazione coordinata dalla procura della Repubblica di Paola. Tre le persone arrestate e indagate, a vario titolo, per reati di corruzione e turbamento di gare pubbliche. I provvedimenti riguardano un pubblico amministratore e due imprenditori, aventi ad oggetto la gestione di appalti nei Comuni di Buonvicino, Maierà e altri Comuni dell'Alto Tirreno Cosentino.