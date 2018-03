Cosenza, avvelenati 15 cani randagi

Un'altra strage di cani randagi dopo quella di Sciacca (Agrigento). Stavolta gli episodi denunciati arrivano da Santa Sofia di Epiro (Cosenza). E' l'Oipa di Cosenza a dare notizia in un post pubblico su Facebook degli animali, almeno 15, uccisi con esche avvelenate sparse in aree pubbliche e private. "E' stata fatta denuncia presso gli organi competenti - si legge nel comunicato - per reato penale in materia di uccisione di animali". E viene lanciato un appello al sindaco: "Si richiede al primo cittadino di attuare tutte le necessarie attività legate alla presenza di bocconi avvelenati".