20 maggio 2017 20:16 Corteo migranti, folla a Milano | Grasso: "Chi è nato e studia qui è italiano" In 100mila sono scesi in piazza per la manifestazione "Insieme senza muri". Militanti dei centri sociali contro il Pd, momenti di tensione. E Salvini allʼattacco: "A passeggio i razzisti anti-italiani"

Sono scesi in piazza a Milano almeno 100mila persone per il corteo "Insieme senza muri", la manifestazione a sostegno dei migranti. Un appuntamento che ha sollevato pesanti polemiche, con Salvini che a Tgcom24 dice: "A spasso per Milano il razzismo anti-italiani". Presenti il sindaco Sala e molte personalità politiche, tra cui Pietro Grasso ed Emma Bonino. Momenti di tensione con i centri sociali.

Rappresentanti di tante comunità straniere - alcuni con i costumi nazionali - si sono mischiati a sindaci con la fascia tricolore, a partire da quello di Milano Giuseppe Sala. Migranti, associazioni dalla Caritas a Legambiente, personaggi famosi (da Gino Strada a Roberto Vecchioni passando per il fondatore di Slow Food Carlin Petrini e la segretaria Cgil Susanna Camusso), politici (dal ministro Maurizio Martina, vicesegretario Pd, a Massimo D'Alema e Pier Luigi Bersani) e tanta gente comune. Tutti dietro al presidente del Senato, Pietro Grasso, a Beppe sala e a Emma Bonino, che hanno aperto il corteo. Non c'era invece il segretario del Pd Matteo Renzi, nonostante avesse partecipato in mattinata a un incontro a Milano su Pier Paolo pasolini. D'altronde una parte del corteo - quella legata alla piattaforma 'Nessuno è illegale' di cui fanno parte centri sociali e associazioni come il Naga - aveva già annunciato di voler contestare non solo la legge Bossi-Fini ma anche i nuovi provvedimenti del ministro dell'Interno Marco Minniti, che del Pd è esponente.

Grasso: "Chi è nato e studia qui è italiano" - Il passaggio più applaudito del presidente del Senato Pietro Grasso è stato quello in cui ha fatto riferimento al bisogno di una legge sulla cittadinanza. "Chi è nato in Italia - ha detto infatti il numero uno di Palazzo Madama -, chi studia in Italia, è italiano". Ha anche definito la marcia di Milano "una manifestazione per i migranti e siccome qualcuno pensa che sia in pericolo la nostra sicurezza, vorrei dire che l'integrazione, l'accoglienza diffusa rende più sicure le città".



"Uguali diritti e opportunità: questo è certamente un modo per rendere più tranquillo il Paese" ha affermato, precisando di aver deciso di partecipare al corteo perché ritiene "l'accoglienza dei migranti un dovere oltre che morale giuridico. Il messaggio deve essere a tutta la Ue".



Inoltre, secondo Grasso "l'accoglienza dei migranti è un dovere non solo morale ma anche giuridico. Il messaggio deve essere a tutta l'Europa. Vogliamo coinvolgerla in questa nostra attività di accoglienza e integrazione".

Salvini a Tgcom24: "A Milano il razzismo anti-italiani" - Intanto il leader della Lega Nord Matteo Salvini è tornato a criticare pesantemente la manifestazione milanese dicendo alle telecamere di Tgcom24 che "a passeggio per Milano ci sono gli esponenti del razzismo contro gli italiani".



Berlusconi: "Quella marcia non l'avrei fatta" - Ha espresso la sua contrarietà all'iniziativa anche Silvio Berlusconi, dicendo che "ci sono pro e contro. Personalmente io credo che questa iniziativa abbia un po' delegittimato le forze dell'ordine che hanno fatto quella operazione per gli immigrati stranieri attorno alla Stazione Centrale. Io personalmente non l'avrei fatta. Chi l'ha fatta dovrà essere molto chiaro nel dare il suo sostegno alle forze dell'ordine".



Il sindaco ed Emma Bonino in testa al corteo - Insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala con la fascia tricolore, a sfilare c'era anche Emma Bonino. Con loro il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, Maurizio Landini, il segretario della Fiom, il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e il deputato del Pd Emanuele Fiano. C'era anche un gommone a simboleggiare il pericoloso viaggio che affrontano tanti migranti per arrivare sulle coste italiane.



Sala: "Più giustizia con l'accoglienza, ponti e non muri" - Sala ha ribadito che "con la solidarietà e l'accoglienza ci sarà giustizia". E ancora: "Io voglio essere il sindaco di una città che pensa a crescere e pensa ogni giorno a diventare migliore e più bella, ma questo successo non può che essere associato alla solidarietà". Ci devono essere, ha continuato, "diritti per chi arriva e diritti per chi è già qua da tempo, le due cose si possono fare insieme. Da cittadino e da sindaco non vorrei stare in una città troppo cinica dove gli abitanti pensano solo a se stessi".

Contestazioni dei centri sociali, tensione al corteo - Diversi militanti dei centri sociali hanno contestato il Pd e ci sono stati attimi di tensione all'altezza di piazza della Repubblica, dove un gruppo di esponenti hanno chiesto urlando l'allontanamento dal corteo dell'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza. I contestatori hanno definito lo spezzone del Partito democratico "la peggior destra", ripetendo che la presenza del Pd è fuori luogo poichè sostiene la legge Minniti-Orlando.



Un gruppo di rappresentanti del "Cantiere" ha protestato contro il sindaco Beppe Sala e contro Giorgio Gori con slogan del tipo "Minniti razzista" sventolando il cartello con scritto 'Stop legge Orlando- Minniti'.