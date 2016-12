4 novembre 2014 Cortei, nuove regole della polizia per evitare gli scontri: ci sarà "area di rispetto" Si temono altre tensioni dopo le ultime proteste dei lavoratori e le reazioni degli agenti. Il contatto fisico sarà "l'extrema ratio": si punta al ricorso dello spray al peperoncino e degli idranti come mezzi dissuasori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:51 - Nuove regole per la polizia dopo gli scontri agli ultimi cortei. Il contatto fisico con i manifestanti dovrà essere "l'extrema ratio". Nel regolamento viene ribadita e dettagliata la necessità di lasciare ai manifestanti la cosiddetta "area di rispetto", ossia una distanza limite dai reparti in assetto antisommossa proprio per evitare che si entri facilmente in contatto.

Indispensabile che ai lati di chi sfila non vengano schierati agenti in divisa. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera "il regolamento raccomanda l’utilizzo dei dispositivi e degli equipaggiamenti che possano scoraggiare gli attacchi dei manifestanti e quindi le successive cariche". Il fine è quello di evitare il contatto diretto con i manifestanti e limitare al massimo l'uso della forza.



Si temono infatti altre tensioni e possibili "infiltrazioni" dei violenti tra i lavoratori in protesta con gravi conseguenze per l'ordine pubblico. Nuove regole in arrivo anche per quanto riguarda l'uso dei manganelli, degli sfollagente e delle manette.



Come mezzi dissuasori, si punta all'uso dello spray al peperoncino e degli idranti. La pistola elettrica Taser, invece, non verrà utilizzata nelle manifestazioni e nei cortei, ma solo nei servizi di pattugliamento e ronda. Infine, a fianco dei poliziotti che riconoscono di avere qualche problema ci saranno degli psicologi per valutare la loro condizione di salute.



Le regole per l'uso dello spray al peperoncino - Lo spray al peperoncino può essere utilizzato dalle forze di polizia "dopo che ogni tentativo di negoziazione, mediazione o dissuasione verbale sia fallito". E' quanto scritto nelle nuove regole d'ingaggio per le forze di polizia. L'uso dello spray, si legge ancora nel documento, ha l'obiettivo di "neutralizzare temporaneamente il comportamento aggressivo in atto ed evitare che venga portato ad ulteriori conseguenze".



Quando e come è autorizzato l'uso della forza - L'uso della forza "deve essere sempre proporzionato al grado di resistenza e/o violenza esercitate dal soggetto interessato". E, in ogni caso, gli strumenti di "coazione fisica", come i manganelli, devono essere utilizzati "indirizzando i colpi agli arti superiori e inferiori, mai al capo, al volto e a tutte le parti vitali del corpo", evitando "ogni forma di accanimento".