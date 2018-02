Cortei in tutta Italia, Viminale: "Sostanziale tranquillità"

Il Viminale esprime la sua "soddisfazione" in una giornata in cui si sono svolte 150 manifestazioni in tutta Italia, tra iniziative e cortei, parlando di una "sostanziale tranquillità" per la sicurezza e l'ordine pubblico con l'eccezione di Piacenza, dove si sono verificate "inaccettabili violenze". "Clima pacifico invece - dicono al ministero - a Macerata". Le forze di polizia hanno messo in campo nella giornata quattromila uomini.