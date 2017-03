Cortei anti-Ue a Roma,foglio di via per 7 giovani dei centri sociali

Foglio di via a sette giovani dei centri sociali giunti a Roma per partecipare agli eventi di contestazione alla cerimonia del 60° anniversario dei Trattati dell'Ue. I sette sono già noti alle forze dell'ordine per reati contro la persona e l'ordine pubblico. I carabinieri hanno rinvenuto capi di vestiario utilizzabile per impedire l'identificazione nell'auto di uno dei ragazzi, durante i controlli scattati per prevenire episodi di violenza.