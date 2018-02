Corruzione, indagato assessore regione Puglia e candidato Pd

L'assessore regionale pugliese all'Ambiente, Filippo Caracciolo, candidato del Pd alla Camera in un collegio uninominale, risulta indagato per corruzione e turbativa d'asta nell'ambito di una indagine della Procura di Bari su una gara d'appalto per 5,8 milioni di euro per la costruzione di una scuola media a Corato, nel Barese. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali.