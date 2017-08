Corruzione e abusi sui migranti: arrestati padre e figlio a Giarre

Gestivano strutture fatiscenti di accoglienza nel catanese, a Giarre per la precisione. Sono stati accusati di maltrattamenti e corruzione: è la triste vicenda che riguarda padre e figlio, Giovanni e Mario Pellizzeri. Hanno guadagnato in poco tempo una cifra vicina ai 2 milioni di euro, trattando gli immigrati come bestie. Questa una delle intercettazioni a loro carico: "Lo stato di emergenza mi ha fatto accogliere questi

porci, ci siamo? Ma le comunità sono per italiani, quindi, se non si sbrigano ad andarsene, a calci in culo a casa...". A stanarli un episodio banale, una lite tra due profughi in via De Gasperi, in uno dei sei centri che amministravano e senza le autorizzazioni necessarie del Comune. Ora i due uomini sono ai domiciliari, in attesa di giudizio.