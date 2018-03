Corruzione, dati ministero in cambio di denaro: arrestato ispettore

Un ispettore della polizia del commissariato di Senigallia avrebbe intascato migliaia di euro da un'agenzia investigativa di Modena per fornire informazioni su persone da assumere in una ditta, sempre modenese, ottenute mediante l'accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno. L'ispettore è stato interdetto per 8 mesi. Le accuse sono di corruzione, accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio.