Corruzione, Cantone: ok misure per promuovere "informatori" dentro P.a.

15:25 - "Per prevenire la corruzione bisogna attuare le norme per il wistleblower previsto dal testo unico dei dipendenti pubblici per consentire a chi vuole denunciare illeciti di farlo in modo tutelato". Lo ha affermato il presidente anti-corruzione Raffaele Cantone commentando un'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate. E' stato infatti lanciato un piano anti-corruzione con l'attivazione di una mail per raccogliere le denunce dei dipendenti.

"Serve per la prevenzione - ha spiegato Cantone - Serve per spezzare il clima di omertà. Le norme del whistleblower sono già previste dall'articolo 54 bis del codice unico degli impiegati pubblici. Non si tratta di fare denunce anonime ma di fare denunce con tanto di firma, ma garantendo l'anonimato". Secondo Cantone è "un invito alla collaborazione, non alla delazione. Si tratta di un invito alla responsabilità".



Il presidente dell'Autorità nazionale anti-corruzione ha accennato all'inchiesta romana sulla corruzione, "un quadro devastante di presenza di fatti criminali, che rende difficile fare discorsi di prospettiva e che nel paese sta creando un clima come quello durante la stagione di Mani Pulite, del 1993".



La battaglia alla corruzione richiede anche un cambiamento culturale. "Serve - ha quindi spiegato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi - che il dipendente comprenda il valore sociale e civile del proprio lavoro". Oltre alla mail anti-corruzione, l'Agenzia sta lavorando anche alla creazione di un canale di confronto su questo tema con i cittadini perché "trasparenza e dialogo sono l'antidoto alla corruzione".