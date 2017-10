"Quelle di Corona nei miei confronti sono delle calunnie vere e proprie" Fabrizio Scippa, ex collaboratore del fotografo, interviene così nel programma pomeridiano di Barbara d'Urso, rimandando al mittente le accuse a lui dirette, formulate qualche giorno fa in aula durante il processo. "Quando sono andato in tribunale l'atteggiamento di Corona nei miei confronti era totalmente diverso rispetto alle sue ultime dichiarazioni" racconta Scippa che infine aggiunge: "Mi sembra impossibile che la cifra trovata e per la quale è stato accusato sia completamente riconducibile alle serata per le quali abbiamo lavorato. Penso che questa sia la stessa ipotesi del pm: ci deve essere dell'altro."