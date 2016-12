Corona a giudici: non sono criminale, datemi tempo per pagare tasse

"Mi sento accerchiato, ho commesso un errore ma non un reato, se mi date il tempo per pagare le tasse potrò proseguire nell'affidamento". Lo ha affermato Fabrizio Corona nell'udienza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. I giudici ora dovranno decidere se revocare o meno l'affidamento in prova ai servizi sociali (ora sospeso) all'ex agente fotografico, tornato in carcere quasi un mese fa con l'accusa di intestazione fittizia di beni.