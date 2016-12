Corleone, il caso del presunto "inchino" davanti casa Riina si sposta su Facebook

Si "sposta" su Facebook il caso dell'omaggio che sarebbe stato tributato alla famiglia Riina durante la processione di domenica scorsa a Corleone , quando la vara con la statua di san Giovanni Evangelista avrebbe sostato sotto la casa del padrino. A intervenire sul social network è il sindaco del paese siciliano, Lea Savona che in un post ha scritto: "Vergognatevi tutti coloro che hanno infangato la città... Sentite bene cittadini: Ninetta Bagarella si trova fuori Corleone dal 27 Maggio e non è ancora rientrata... A chi hanno visto al balcone che sorrideva alle sorelle e ringraziava per l'inchino? Adesso basta... Cittadini avanzate alla riscossa... Difendiamo la nostra Corleone..."

E a dire la sua, sempre su FB, è pure il marito della Riina, Tony Ciavarello che insorge contro la decisione, presa dopo le polemiche sull'omaggio, di non fare svolgere oggi le manifestazioni religiose per San Luca, patrono di Corleone. "Quando a un paese vengono tolte le sue antiche tradizioni - dice - e' finito. E questo per una falsa notizia diffusa da sciacalli senza scrupoli". Ciavarello, in un precedente post, aveva polemizzato duramente contro i giornalisti annunciando un'azione legale.