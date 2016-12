Un uomo con il vizietto della "bamba" - A confermare la sua dipendenza dalle droghe è il dirigente ospedaliero Roberto Cosentina, in una conversazione con il direttore sanitario Paolo Valentini, come riporta La Repubblica. Cazzaniga aveva anche paura di essere scoperto: tirava di coca proprio nel 2013, l'anno in cui vengono a galla le morti sospette e in cui la Commissione interna del Pronto Soccorso inizia ad indagare proprio su di lui. La stessa Commissione che poi alla fine lo grazierà.



La vita privata - Cazzaniga, sessantenne originario di Milano, è divorziato dalla moglie con la quale non ha più contatti da anni. Dopo il lavoro era solito raggiungere l'amante Laura Taroni a Lomazzo per andare al centro commerciale con i suoi figli, ai quali si era molto affezionato o per andare a sciare con lei: la passione per la montagna li univa. Come quella per le spade, soprattutto giapponesi, trovate a casa di entrambi.



Laura Taroni sulla madre: "Andava punita, ci ho pensato io" - Maria Rita Clerici era la mamma di Laura Taroni. E' morta il 4 gannaio del 2014. "Andava punita, ci ho pensato io", aveva confessato l'infermiera alla cugina Filomena Pistidda. La donna non sopportava le continue visite della madre a casa sua e così, insieme al compagno Lorenzo Cazzaniga, decise di ucciderla. Un omicidio ben pianificato. La Taroni, nei giorni precedenti al decesso della madre, aveva informato i parenti dell'aggravarsi delle condizioni di salute della donna, anche se nessuno aveva notato nulla di strano. Maria Rita entra in coma il 3 gennaio del 2014 a causa dei farmaci che le erano stati somministrati dalla coppia. La chiamata al 118 viene effettuata dalla Taroni con molta calma, quando la donna è già in arresto cardiocircolatorio.