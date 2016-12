Coppia dell'acido, escluso l'affidamento ad Alex e Martina

La necessità per il bambino di un contesto familiare “sicuro e stabile, che non richieda continui trasferimenti”. E, quindi, in contrasto con la situazione dei genitori, Alexander Boettcher e Martina Levato, già condannati a 14 anni per aver sfigurato con l'acido Pietro Barbini e attualmente sotto processo per un'altra serie di aggressioni analoghe.

Nelle sei pagine consegnate ai giudici del tribunale dei minori, i servizi sociali escludono l'affidamento alla coppia del neonato. Che potrebbe quindi, a questo punto, essere affidato ai nonni o dato in adozione a una famiglia terza.