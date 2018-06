Coppia accoltellata in strada nel Torinese, aggressore in fuga

Due persone, un uomo e una donna, sono state aggredite nella serata di domenica in strada a Torino da una persona che è poi fuggita. L'episodio è avvenuto in strada a Mongreno, sulle colline torinesi. Feriti una donna di 70 anni, ricoverata in prognosi riservata, e un 64enne, trasportato all'ospedale Molinette. I due erano a passeggio col cane. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito le urla della coppia.