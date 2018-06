Coppia accoltellata in strada a Torino, arrestati padre e figlio

Due uomini, padre e figlio di 62 e 36 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio in concorso. Sono accusati di avere accoltellato in strada, domenica sera a Torino, una coppia a passeggio col cane. Dietro l'aggressione ci sarebbero rivalità amorose. Il figlio della coppia aggredita avrebbe avuto una relazione con l'ex del 36enne.