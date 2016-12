Controesodo, Anas: traffico intenso

Traffico intenso su strade e autostrade per i primi rientri del controesodo. L'Anas segnala che la circolazione si è intensificata già dalle prime ore del pomeriggio, confermando le previsioni di una giornata da bollino rosso. Il traffico è stato molto sostenuto sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, dove ci sono stati forti rallentamenti in direzione nord. I tempi di attesa agli imbarchi da e per la Sicilia sono di oltre un'ora.