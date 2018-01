Contributi statali per i disabili: dove sono i soldi del Ministero?

Max Laudadio, inviato per Striscia La Notizia, cerca di capire dove sono finiti i soldi dello Stato, in favore di tutti quei cittadini che hanno speso dei soldi per l'eliminazione di barriere architettoniche e per lavori strutturali nelle proprie case e che non sono stati ancora risarciti. Il tutto, nonostante ci sia un fondo dedicato proprio alla categoria delle persone con disabilità che ne hanno bisogno, ma ancora non erogato. Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti risponde che le risorse sono ora disponibili e che, dal 2017 al 2021, verranno stanziati ben 180 milioni di euro. Buona notizia? In parte, perchè un dubbio ancora resta: questi soldi sono a disposizione anche di tutti quei disabili che attendono da anni un risarcimento oppure no?