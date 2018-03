Consip, Riesame annulla misura interdittiva per capitano Scafarto

E' stata annullata la sospensione dal servizio per il capitano dei carabinieri, Gianpaolo Scafarto. La misura interdittiva era stata emessa nell'ambito dell'inchiesta Consip in cui lo stesso Scafarto è indagato per falso, rivelazione del segreto d'ufficio e depistaggio. Nei confronti dell'ufficiale il provvedimento era stato emesso il 25 gennaio e prevedeva la sospensione dal servizio per un anno.