Consip, oggi a Roma l'interrogatorio di Tiziano Renzi

Si terrà oggi in tribunale a Roma l'interrogatorio di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, accusato di concorso in traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip. Sempre nel corso della giornata, il M5s presenterà una mozione di sfiducia per il ministro Luca Lotti, anche lui coinvolto nell'inchiesta sul presunto giro di tangenti per gli appalti della centrale acquisti della pubblica amministrazione.