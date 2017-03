Consip, legali Romeo: "Non ha mai conosciuto Tiziano Renzi"

"Il nostro assistito afferma di non aver mai dato soldi a nessuno e di non avere mai incontrato Tiziano Renzi o gente legata all'entourage dell'ex presidente del Consiglio". Lo hanno detto gli avvocati difensori di Alfredo Romeo, nel giorno dell'interrogatorio a Regina Coeli dell'imprenditore arrestato per corruzione nella vicenda Consip.