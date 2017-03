Consip, legali: Romeo non conosce né Lotti né Tiziano Renzi

"Alfredo Romeo non conosce Luca Lotti né Tiziano Renzi". Lo hanno affermato, in una nota, i legali dell'imprenditore campano indagato per corruzione nell'inchiesta Consip. "Né ha mai conosciuto i generali Del Sette e Saltalamacchia. Né, meno ancora, alcuno dei componenti delle commissioni aggiudicatrici dei bandi di gara pubblici", hanno aggiunto.