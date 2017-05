Consip, filone anche su Grandi Stazioni: indagato Russo

Acquisiti nella sede di Grandi Stazioni documenti e carte su disposizione della Procura di Roma in un nuovo filone della maxi-inchiesta su presunte irregolarità negli appalti in Consip. Stando a quanto emerso, nel procedimento risulta sotto inchiesta per turbativa d'asta l'imprenditore toscano Carlo Russo, già indagato per traffico di influenze illecite nel filone che vede coinvolto, per lo stesso reato, Tiziano Renzi.