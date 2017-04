Consiglio Stato annulla ordinanza sindaco che multa chi fa elemosina

In Italia non si può multare chi chiede l'elemosina senza dare fastidio a nessuno. La prima sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario proposto alla presidenza della Repubblica dall'Associazione "Avvocato di strada" contro un'ordinanza del sindaco di Molinella, un piccolo Comune della Provincia di Bologna. "Un conto è importunare la gente, un conto chiedere in silenzio. Lo vogliamo punire perché povero?", afferma l'associazione.