Concordia, i numeri del processo

20:12 - Un totale di 71 udienze per un totale di quasi 600 ore di dibattimento nell'aula ricavata al Teatro Moderno di Grosseto perché il tribunale cittadino ha spazi insufficienti. Sono i numeri del processo sul naufragio della Costa Concordia, arrivato a sentenza. La prima udienza è datata 17 luglio 2013. L'affitto è costato al ministero della Giustizia circa 1.500 euro al giorno, compresi lavori per un intervento sugli impianti.

Testimoni, atti, perizie - Uno solo è l'imputato, Francesco Schettino, mentre in un anno e mezzo di deposizioni sul palco del teatro sono "sfilati" 800 testimoni e 18 periti. Sono 379 invece le parti civili costituite, rappresentate da 65 diversi avvocati. Gli atti del processo sono contenuti in 100 faldoni, per un totale di quasi 56mila pagine. Il tutto custodito in una stanza appositamente allestita presso il tribunale. Dieci le perizie incaricate nel corso del processo, e oltre 30 le ordinanze dei giudici. Disposti due accessi del tribunale al relitto della Concordia quando era ancora all'Isola del Giglio.



Chi ha lavorato al processo - Oltre ai tre giudici del collegio penale di Grosseto, per il tribunale hanno lavorato al processo, a ogni udienza, cinque persone della cancelleria, un addetto alla registrazione e trascrizione supportato da due fonici messi a disposizione dal Comune. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno schierato nel teatro, in totale, una decina di agenti in media per udienza.