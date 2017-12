Como, "niente cibo e latte caldo ai clochard": polemiche per lʼordinanza del sindaco

Multati perché chiedevano l'elemosina, allontanati dai portici di una chiesa sconsacrata perché bivaccavano ed è stato vietato, a chiunche volesse aiutare, di avvicinarsi portando bevande calde. Fa discutere la decisione del sindaco di Como Mario Landriscina che, in nome del decoro urbano, ha deciso di adottare misure draconiane contro i clochard. "Ci hanno impedito di offrire la colazione alle persone che dormono all’aperto", hanno denunciato i volontari di WelCom, un'associazione che offre assistenza ai bisognosi della zona. La polemica ha superato i confini cittadini e online si è organizzato un bivacco sociale per sabato 23 dicembre.

Il divietoSecondo l'amministrazione comuale i senzatetto accampati sotto i portici dell'ex chiesa di San Francesco mettevano a disagio turisti e visitatori, che nel periodo delle festività natalizie affollano le vie del centro. E così i vigili, hanno iniziato a multare con sanzioni da 50 a 300 euro, sequestrando i cappelli e i cartoni dove riposavano i senzatetto.



Le rigide misure adottate dal Comune, però, hanno coinvolto anche le associazioni di volontario, alle quali è stato proibito portare la colazione ai senzatetto che riposavano vicino all'edificio. "Ci è stato detto che fino al 10 gennaio non ci è possibile portare un piccolo simbolo d’amore a queste persone perché in vista del Natale non è decoroso" hanno denunciato i volontari di WelCome, un'associazione di cittadini attivi da più di sette anni sul territorio. Il sindaco Mario Landriscina intanto si difende: "A Como ci sono strutture per l’accoglienza dei senza dimora durante le ore notturne". Ma contraria all'ordinanza comunale è anche la Caritas diocesana: "Il sindaco faccia un passo indietro e magari accolga queste persone perché possano vivere un Natale dignitoso".