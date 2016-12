Como, i profughi: "La Svizzera viola le leggi" | Tensione in stazione: migranti tentano di salire in treno

Gli immigrati erano senza biglietto e l'accesso al treno è stato bloccato dalla polizia, in assetto antisommossa.



Al prefetto: "Situazione insostenibile" - "Questa situazione è insostenibile - si legge ancora nella missiva -. Sta rovinando le nostre vite e ci sta rendendo un fastidio per gli abitanti della città". La lettera è firmata genericamente "migranti della stazione San Giovanni" ed è scritta in inglese e in italiano. I profughi si lamentano di come vengono trattati dalla polizia svizzera, ma anche italiana e continuano: "Chiediamo un provvedimento straordinario del prefetto che possa permetterci di muoverci o almeno che la sua voce possa unirsi alla nostra, per fare pressione sulle autorità svizzere e europee".



Dalla Svizzera "siamo riportati in Italia anche se abbiamo fatto richiesta di asilo: alcuni - raccontano nella lettera - lo comunicano alla polizia svizzera oralmente, altri per iscritto. Respingono tutti, compresi minori, donne incinte e persone in difficili condizioni di salute, senza rispettare i trattati internazionali. Ci rimandano indietro senza assistenza legale e senza alcuna idea della situazione o dei diritti. La polizia svizzera usa la forza contro i migranti che rifiutano di spogliarsi".



Nel messaggio ci sono però accuse anche alla polizia italiana che "trasferisce i migranti con la forza da Ponte Chiasso al Sud Italia, senza informarli riguardo la loro destinazione. Viaggiano dalle 15 alle 20 ore, famiglie e amici vengono separati. Inoltre, quando siamo rimandati a Sud alcuni hanno sofferto le violenze della polizia, sono stati picchiati o messi in luoghi degradati. Là hanno preso le nostre impronte con la forza, le minacce o l'inganno".



Il documento continua: "Ora siamo bloccati in stazione da oltre sei settimane. Le persone hanno addosso molta pressione, frustrazione e disappunto. Questa dolorosa situazione ci spinge a compiere azioni disperate, ma non siamo cattive persone, siamo semplicemente migranti. Grazie all'aiuto di molti volontari, al momento per quanto riguarda cibo, acqua e docce la situazione è sopportabile. Ma se il nostro problema principale, la chiusura del confine, non cambia, diventerà presto insostenibile. Non vogliamo essere spostati in un luogo nascosto, dove ci si possa dimenticare di noi e dei nostri problemi".