Commenta su Facebook il match del Napoli, latitante individuato e arrestato

Troppo amore per la sua squadra del cuore, il Napoli, gli è costato il carcere. E' quanto accaduto a Luciano Cardone, 36 anni, latitante del clan Mazzarella: l'uomo si trovava da tempo in Olanda per sfuggire alla condanna a 8 anni e 10 mesi inflittagli per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Cardone, dopo la partita Fiorentina-Napoli, ha pubblicato su Facebook un post sul match, risultato poi fatale: l'Interpol lo ha individuato e arrestato.