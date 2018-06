Quando i poliziotti hanno fatto irruzione in un appartamento di Catania, in Via Zirilli, nel quartiere San Cristoforo, dove veniva smerciata cocaina, hanno trovato all'ingresso la statua di un leone d'oro. Abitavano una casa arredata in chiaro stile Gomorra, Alberto Bassetta e la moglie Francesca Vaccalluzzo, coinvolti insieme ai loro complici in un giro di detenzione e smercio di sostanze stupefacenti.