Colpo di coda dell'estate al Centro-Sud, clima più variabile al Nord

Temperature notevolmente al di sopra della norma sono previste in tutto il Centrosud , in particolare giovedì, quando anche il settore di Nordest vivrà una giornata eccezionalmente calda per la stagione (specialmente l'Emilia Romagna): soltanto l'estremo Nordovest e le aree più settentrionali vedranno un clima meno caldo e maggiore variabilità . Venerdì situazione senza variazioni di rilievo: avremo quindi ancora una giornata di caldo anomalo al Centrosud. Da sabato l'ondata di caldo inizierà ad attenuarsi al Centro; domenica il clima tornerà più fresco e consono alla stagione in tutta l'Italia.

Previsioni per mercoledì

Nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con deboli piogge sparse al Nordovest, in Friuli e sull'alto Adriatico; qualche pioggia al mattino anche in Toscana. Bel tempo nel resto dell'Italia, ma con un più nubi in Umbria e alto Lazio.

Caldo in aumento in Emilia Romagna e al Centrosud, con punte di 34/35 gradi in Puglia e Isole; Temperature in calo invece nel resto del Nord, specie al Nordovest.