Colpito da un proiettile vagante, 14enne in coma farmacologico ha aperto gli occhi

Luigi, il giovane di 14 anni colpito da un proiettile vagante fuori da in bar la vigilia di Natale, ha aperto gli occhi: un battito di ciglia che ha riacceso la speranza tra i familiari e nell'ospedale di Caserta dove il ragazzo è ricoverato in coma farmacologico. Ma, secondo i medici, è ancora presto per dire se sia fuori pericolo. E' un segnale da valutare con attenzione: è ancora difficile dire quando il 14enne potrà uscire dal coma. nei prossimi giorni l'equipe medica proverò a ridurre la sedazione.