Cologno, maxi-rogo in una cartiera: evacuate 12 famiglie dalle case vicine

Dodici famiglie sono state evacuate dalle palazzine confinanti alla cartiera "Alfa Maceri", dove è scoppiato un maxi-incendio vicino agli studi Mediaset in via Piemonte a Cologno Monzese (Milano). I vigili del fuoco, al lavoro dalle 7, confermano che non risultano feriti o intossicati. Lo stabile era vuoto. L'incendio è stato domato ma le cause restano da accertare. Sul posto anche il nucleo Nbcr, per verificare l'eventuale presenza di amianto.