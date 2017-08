Coldiretti: consumi di frutta al massimo da 17 anni

"Un vero boom con l'affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar, in spiaggia o anche a casa di frutta e verdura che - precisa la Coldiretti - soddisfa molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l'apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all'azione dei radicali liberi prodotti nell'organismo dall'esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile".



Il caldo dell'estate 2017 cambia le abitudini degli italiani - "La primavera 2017, dal punto di vista meteorologico, è stata in Italia secondo il Cnr la seconda più calda dal 1800 ad oggi, con un'anomalia di +1,9 gradi ma a giugno l'anomalia è stata addirittura di +3,2 gradi che - sottolinea la Coldiretti - ha provocato un cambiamento nei consumi alimentari degli italiani". "Nelle città - continua la Coldiretti - è allarme per i colpi di calore soprattutto per le persone più a rischio come gli anziani ed i bambini che per difendersi - suggerisce la Coldiretti - devono evitare di uscire di casa nelle ore più calde, fare bagni e docce con acqua tiepida frequenti o bagnarsi viso e braccia con acqua fresca, limitare l'attività fisica, bere frequentemente acqua e consumare frutta e verdura".