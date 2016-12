24 luglio 2016 12:58 Codacons: la top ten delle spiagge più care, la più costosa a Venezia fino a 355 euro al giorno Lʼindagine evidenzia gli stabilimenti balneari che praticano le tariffe più elevate su tutto il territorio nazionale

Stabilimenti balneari cari come hotel a cinque stelle. Il Codacons pubblica la classifica delle 10 spiagge più costose d'Italia. Lidi esclusivi che offrono servizi di lusso, non alla portata di tutte le tasche, dove le sdraio e gli ombrelloni lasciano spazio a tende e cabane, teli personalizzati e cassaforte per conservare gioielli e oggetti preziosi. Al primo posto la spiaggia dell'Hotel Des bains di Venezia, fino a 355 euro al giorno.

Nella top ten c'è Forte dei Marmi, dove una tenda per 4 persone con cassaforte, tavolo con quattro sedie, cassapanca, due sdraio, due lettini e quattro teli da mare costano 290 euro al giorno. A Marina di Pietrasanta per una tenda con due letti, due sdraio, una sedia e un tavolino si sborsano 250 euro al giorno; stessa spesa a Porto Cervo per un ombrellone e due lettini, l'uso delle piscine, doccia, spogliatoi e parcheggio privato.