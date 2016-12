Clima invernale e neve a bassa quota al Nord

Nella prima parte della settimana sull'Italia prevarranno ancora una circolazione e un tipo di massa d'aria di stampo invernale a causa del continuo afflusso di aria fredda dall'Europa centro-settentrionale verso il Mediterraneo. Nelle prossime ore queste correnti fredde favoriranno la formazione di una circolazione ciclonica fra il Mar Ligure e il Tirreno, che resterà attiva anche nella giornata di mercoledì , per poi attenuarsi spostandosi verso il Sud. Nella seconda parte della settimana la Penisola resterà divisa in due a causa della particolare circolazione atmosferica che andrà configurandosi sul continente: il Nord e la Toscana saranno interessati da tempo stabile grazie al rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centrale; il resto del Centrosud resterà imbrigliato in una circolazione ciclonica che si svilupperà fra le nostre regioni meridionali e la Grecia, che determinerà condizioni di tempo decisamente variabile e a tratti piuttosto instabile con temperature in generale inferiori alla norma.

Previsioni per mercoledìMercoledì precipitazioni su Nordest ed Emilia Romagna, specialmente nella prima parte della giornata. Qualche schiarita al Nordovest, e sull'Appennino emiliano neve fino a quote di collina. Al Centro nuvoloso con piogge e rovesci sparsi per gran parte della giornata su tutte le regioni più insistenti nelle zone interne e sotto forma di neve tra 900-1000 metri. Al Sud precipitazioni al mattino soprattutto su Campania poi nel pomeriggio qualche rovescio anche nel resto del Sud, meno probabile sulla Puglia meridionale. Qualche rovescio isolato o temporale nelle isole maggiori. Ventoso per tramontana in Liguria, venti intensi di Maestrale su Mare di Sardegna e Canali delle Isole. Temperature stazionarie o in lieve calo e sempre su valori inferiori alla norma del periodo. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it