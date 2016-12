Clima autunnale al Centro-Nord. Ritorno dell'Anticiclone da mercoledì

Previsioni per martedì:

Netto miglioramento del tempo nelle regioni di Nordovest, sin dal mattino su Valle d'Aosta e Piemonte, nel pomeriggio anche su Liguria e Lombardia. Tempo in prevalenza soleggiato lungo le coste del medio Adriatico, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna; altrove nuvolosità variabile in diradamento dal pomeriggio su Toscana e Lazio. Per quanto riguarda le precipitazioni, ancora piogge in prevalenza deboli su est della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale e più diffuse sul Friuli Venezia Giulia; nel pomeriggio ancora qualche breve piovasco possibile su Dolomiti, prealpi venete e Friuli Venezia Giulia; sempre nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali nelle zone interne della Sicilia, con occasionali sconfinamenti verso la costa palermitana.

Temperature: sensibile rialzo al Nordovest; senza grandi variazioni altrove; ancora molto caldo al Sud in Sicilia con valori 33-34 gradi. Venti da Ovest in attenuazione; segnaliamo moderato Libeccio tra basso Ligure a Alta Toscana, mentre Maestrale sul mare di Sardegna.