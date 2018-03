Clemente Mastella ferito in un incidente stradale nel Casertano

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 372 Telesina, nei pressi dell'uscita di Dragoni (Caserta). Nello scontro tra l'auto su cui viaggiava e un'altra vettura, alla cui guida c'era una donna, Mastella avrebbe subito lesioni a una mano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. E' ricoverato nell'ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

"Sono ferito ad una mano ed ora mi trovo in ospedale a Piedimonte Matese. Mi farò trasferire a Roma in un centro specializzato per traumi agli arti", ha spiegato Mastella. L'incidente è avvenuto lungo la Telesina, la strada a scorrimento veloce per la quale lui stesso si era interessato qualche giorno fa sollecitando i vertici dell'Anas a intervenire per lo stato in cui versa il manto stradale.