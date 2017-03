CleanSeas: la plastica intacca anche la catena alimentare

Il bacino del Mediterraneo è tra le zone più colpite dall’inquinamento da plastica e anche Legambiente ha proposto la definizione di un piano per ridurre e riciclare la plastica in tutti i settori e una campagna internazionale per incrementare la raccolta differenziata. La plastica, secondo l'associazione ambientalista, è il materiale più diffuso tra i rifiuti che inquinano il Mediterraneo, pari al 16% di tutti i rifiuti individuati lungo le spiagge.