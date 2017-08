Civitanova Marche, tir contromano sul lungomare

Sono stati lunghi attimi di terrore quelli che hanno vissuto lunedì sera i passanti del lungomare nord di Civitanova Marche, dove un tir ha imboccato una pista ciclabile in contromano seminando il panico tra i presenti e facendo subito pensare a un attentato. Dopo aver percorso diversi metri tra la paura e lo stupore generale, il mezzo è uscito dalla ciclabile e qui ha percorso un altro tratto di strada ancora in contromano. Dopo ore di ricerca, le forze dell'ordine sono riusciti a rintracciare il conducente del mezzo, un 53enne di nazionalità romena che non è risultato ubriaco.