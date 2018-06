Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo

L'incontro a circa 2 miglia al largo della costa e un percorso durato più di mezz'ora fatto di giravolte, tuffi e inseguimenti. Quando Alvaro Falappa e sua moglie hanno deciso di fare un giro in barca quella mattina non pensavano certo di incontrare degli accompagnatori così speciali: un branco di otto delfini ha fatto loro strada nel mare di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. "Con loro c'era anche un cucciolo. Fischiavo e loro arrivavano", ha raccontato l'uomo.