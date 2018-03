Cisterna di Latina, i funerali di Alessia e Martina | "Preghiamo anche per il padre", contestato il parroco

I funerali di Alessia e Martina, le bimbe uccise dal padre Ansa 1 di 62 Ansa 2 di 62 LaPresse 3 di 62 LaPresse 4 di 62 LaPresse 5 di 62 LaPresse 6 di 62 LaPresse 7 di 62 LaPresse 8 di 62 LaPresse 9 di 62 LaPresse 10 di 62 Ansa 11 di 62 Ansa 12 di 62 Ansa 13 di 62 Ansa 14 di 62 Ansa 15 di 62 Ansa 16 di 62 Ansa 17 di 62 Ansa 18 di 62 Ansa 19 di 62 Ansa 20 di 62 Ansa 21 di 62 LaPresse 22 di 62 LaPresse 23 di 62 LaPresse 24 di 62 LaPresse 25 di 62 LaPresse 26 di 62 LaPresse 27 di 62 LaPresse 28 di 62 LaPresse 29 di 62 LaPresse 30 di 62 LaPresse 31 di 62 LaPresse 32 di 62 LaPresse 33 di 62 LaPresse 34 di 62 LaPresse 35 di 62 LaPresse 36 di 62 LaPresse 37 di 62 LaPresse 38 di 62 LaPresse 39 di 62 LaPresse 40 di 62 LaPresse 41 di 62 LaPresse 42 di 62 LaPresse 43 di 62 LaPresse 44 di 62 LaPresse 45 di 62 LaPresse 46 di 62 LaPresse 47 di 62 LaPresse 48 di 62 LaPresse 49 di 62 LaPresse 50 di 62 LaPresse 51 di 62 LaPresse 52 di 62 LaPresse 53 di 62 LaPresse 54 di 62 LaPresse 55 di 62 LaPresse 56 di 62 LaPresse 57 di 62 LaPresse 58 di 62 LaPresse 59 di 62 LaPresse 60 di 62 LaPresse 61 di 62 LaPresse 62 di 62 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo un attimo di silenzio e commozione, don Livio Fabiani ha dichiarato: "Scusate ma la famiglia ha perdonato". "E' con grande emozione che tributo l'estremo saluto terreno ad Alessia e Martina, due bambine da me conosciute e amate. Alessia, battezzata e comunicata da me, il 6 maggio avrebbe dovuto ricevere il sacramento della cresima e Martina a settembre avrebbe iniziato il suo cammino di catechesi parrocchiale. Ora è tutto finito. Ma è davvero tutto finito?".



"Sono prete, ma non sono abituato alla morte" - "Sono circa 50 anni - ha proseguito il parroco - che sono sacerdote ed ho celebrato tanti funerali: funerali di persone suicide o uccise, di persone morte tranquillamente sul loro letto o tragicamente in incidenti vari, persone morte dopo una lunga malattia o morte all'improvviso senza che nessuno se ne accorgesse, giovani e anziani. Qualcuno potrebbe pensare che ormai sono abituato alla morte. No, non sono abituato! Quando vedo una bara bianca un senso di ribellione mi assale e tanti perché affollano la mia testa. Perché? Mi chiedo e so che questo succede anche a voi, fratelli miei".



Fuori dalla chiesa sono volati palloncini bianchi e rosa e tantissimi ragazzini e compagni di scuola di Alessia e Martina hanno indossato una maglietta con un cuore per ricordare le due sorelle. Tanta la gente presente, che ha riempito sia la parrocchia che il piazzale antistante. Esposto anche uno striscione con la foto delle sorelle e una frase tratta da una canzone di Eros Ramazzotti: "Solo che non doveva andare così, solo che ora siamo tutti un po' più soli qui".



La madre ha pregato durante i funerali - Mentre a Cisterna di Latina si celebravano i funerali delle figlie, Alessia e Martina, la mamma pregava in ospedale dove è ricoverata. Antonietta Gargiulo è stata in compagnia di una consorella del gruppo di preghiera che frequenta e durante i funerali si è raccolta in preghiera. La donna, gravemente ferita da Capasso, è ricoverata in terapia intensiva al San Camillo di Roma.