Cinque Terre, parte la rivolta contro i crocieristi

Dopo le stagioni turistiche di magra, ora nelle Cinque Terre c'è invece chi si lamenta per l'eccessivo afflusso di visitatori. E dà la “colpa” ai passeggeri delle grandi navi da crociera di scalo a La Spezia. Che non solo bloccherebbero le strade dei paesi, ma compirebbero anche frequenti atti di maleducazione. Una situazione "insostenibile" che ha spinto alcuni abitanti a lanciare una petizione online, sul sito Change Org, per chiedere di fermare l'invasione.