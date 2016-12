8 gennaio 2015 Cinque tempeste verso il Nord Europa con venti fino a 120 km/h e onde di 15 metri La prima perturbazione è già piombata sull'Islanda. L'Italia può però stare tranquilla: previsto solo un calo delle temperature da lunedì Tweet google 0 Invia ad un amico

14:01 - Cinque forti perturbazioni, delle vere e proprie tempeste con venti che potranno superare i 120 chilometri orari e con onde fino a 15 metri, si avvicenderanno nei prossimi giorni nel Nord dell'Atlantico e nell'Europa settentrionale. La prima ha già raggiunto l'Islanda e il nord delle isole britanniche e ben presto sferzerà la Scandinavia.

Alcune di queste tempeste nord-atlantiche, di fatto simili a uragani tropicali di categoria 1, saranno accompagnate da profonde aree cicloniche con un minimo barico fino a 940-950 hPa, un valore davvero impressionante e degno proprio degli uragani.



Alle spalle del fronte nuvoloso principale è presente aria gelida di origine artica. Ed è proprio lo scontro fra queste masse d'aria artica di provenienza principalmente canadese e le masse calde in risalita dall'Atlantico tropicale una delle cause dello sprigionamento di tutta questa energia che andrà a sfogarsi principalmente sui Paesi nordici.



L'Italia può stare tranquilla - La nostra Penisola verrà lambita di tanto in tanto dalle frange più deboli e marginali di questi potenti sistemi perturbati. La più significativa di queste "code" scivolerà lungo la penisola fra la sera di domenica e la giornata di lunedì determinando un ennesimo crollo termico dopo il clima davvero primaverile che assaporeremo nel fine settimana.