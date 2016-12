Ciclone mediterraneo si muove verso Nord: forti piogge e venti tempestosi

Previsioni per venerdìGenerali condizioni di maltempo al Nord regioni peninsulari e Sicilia orientale. In particolare al Nord le piogge più diffuse arriveranno soprattutto nella seconda parte della giornata e potranno essere localmente intense su Piemonte e Liguria.



Attenzione: tra la notte di venerdì e sabato mattina ci sarà il rischio di forti rovesci temporaleschi su Liguria, basso Piemonte e zone della Val Padana adiacenti all'Appennino.



Al Centro piogge più frequenti nel settore tirrenico poi dalla tarda serata avremo una tendenza a un generale esaurimento dei fenomeni. Al Sud precipitazioni più frequenti su Campania e Calabria, con la possibilità di temporali. In Sicilia rovesci e locali temporali nel settore orientale con piogge anche intense e possibili nubifragi nella porzione nord-orientale. In Sardegna tempo in deciso miglioramento con nuvolosità variabile, ma con eventuale rischio di locali e brevi precipitazioni essenzialmente nel nordovest dell'isola. Altrove assenza di precipitazioni. Temperature in rialzo soprattutto al Centro. Venti da forti a tempestosi su Liguria, nord Sardegna medio e alto Tirreno con raffiche a 100 km/h. Altrove in prevalenza moderati sud orientali.



La previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità (IdA) medio-alto, di 85 al Nord, 90 al Centro e 85 al Sud.