26 febbraio 2016 Ciclone Mediterraneo nel weekend: rischio nubifragi, venti forti e neve Nel fine settimana una nuova intensa perturbazione porterà piogge insistenti e abbondanti al Centro-Nord, oltre un metro di neve sulle Alpi e forti venti di Scirocco

La perturbazione in transito sul nostro Paese, la numero 13 di febbraio, prima di abbandonare la Penisola nella giornata di venerdì porterà ancora locali episodi di instabilità al Centrosud. Le correnti occidentali al seguito di questa perturbazione favoriranno anche un abbassamento delle temperature, con il ritorno su valori più normali per questo periodo in gran parte del Paese. Nella seconda parte del giorno graduale peggioramento del tempo anche al Nordovest per l'avvicinarsi di un'altra più intensa perturbazione (la numero 14 del mese di febbraio), che poi nel corso del fine settimana porterà molte piogge, anche intense e battenti, al Centronord, con fenomeni anche a carattere di temporale su Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti forti.



Nonostante il maltempo invece le temperature, almeno al Centrosud, faranno registrare valori insolitamente alti, tipici di inizio primavera, per effetto degli intensi e tiepidi venti di Scirocco. Giornate piuttosto nuvolose e piovose anche all'inizio della prossima settimana quando sul nostro Paese insisterà un vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità dalla perturbazione numero 14 di febbraio.

Previsioni per venerdìIniziali schiarite su Alpi centro-occidentali, Piemonte, Lazio, Sicilia meridionale. In prevalenza nuvoloso altrove, con qualche residua pioggia o rovescio fino al pomeriggio nelle zone interne della Penisola, in Puglia e sulla Calabria tirrenica. Nella seconda parte della giornata tendenza a un aumento della nuvolosità, anche sulle Alpi e al Nordovest, con i primi, deboli fenomeni sui rilievi piemontesi e sulle Prealpi lombarde, tra sera e notte anche in Liguria e sulle pianure del Nordovest.



Limite della neve inizialmente oltre i 700-1000 metri, in calo nella notte fino a 500-700 metri. Sempre nella notte piogge in arrivo sul medio Tirreno. Temperature massime in leggera diminuzione al Centrosud e Isole, in generale nella norma in gran parte del Paese. Venti occidentali fino a moderati al Sud e nelle Isole.